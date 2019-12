267 miljoonan Facebook-käyttäjän tiedot päätyivät nettiin – älä silti hätäile

Miljoonien Facebook-käyttäjien joitakin tietoja kerättiin julkiseen tietokantaan. On kuitenkin vaikea sanoa, oliko kyseessä vuoto.

267 miljoonan ihmisen Facebook-tunnus, koko nimi ja puhelinnumero oli kerätty yhteen tietokantaan, johon oli kenellä tahansa vapaa pääsy internetissä. Näin kertoo asiaan perehtynyt Comparitech, jota tietoturvatutkija Bob Diachenko auttoi.

Aiheesta uutisoi muun muassa Business Insider. Todisteet viittaavat siihen, että tietokannan taustalla on vietnamilainen rikollisoperaatio. Tietojen avulla voidaan teoriassa tehdä esimerkiksi tekstiviestihuijauksia, joiden uskottavuutta voidaan lisätä käyttämällä uhrin oikeaa nimeä.

Vuoto ei kuitenkaan ole hälyttävin mahdollinen, vaikka koskeekin suurta määrää käyttäjiä. Tietueessa ei esimerkiksi ole salasanoja tai maksukortin tietoja. Lisäksi tiedot ovat enimmäkseen amerikkalaisilta käyttäjiltä.

On myös epäselvää, kuinka tuoreita tiedot ovat. Facebook uskoo tietojen olevan joidenkin vuosien takaa. Se ei toisaalta tee niistä välttämättä vanhentuneita.

Lisäksi on mahdollista, että kyseessä ei ole varsinainen vuoto ollenkaan. Yksi vaihtoehto on, että tiedot on yksinkertaisesti kaivettu automaattisilla työkaluilla suoraan julkisista Facebook-profiileista.

Tietokanta ei ole enää saatavilla, mutta se tiettävästi ennätettiin julkaista muualla ennen poistoa.

Syyskuussa paljastui vastaava vuoto, joka kosketti arviolta jopa 419 miljoonaa Facebookin käyttäjää. Tosin Facebookin mukaan todellinen luku oli lähempänä 200 miljoonaa käyttäjää.