Yhä useampi kuluttaja käyttää vpn-ohjelmaa – tällaiset syyt takana

Poliittiset jännitteet ja ihmisten valvonta näkyvät vpn-ohjelmien käytön yleistymisenä eri maissa.

Käyttäjän maantieteellisen sijainnin ja heidän tietoliikenteensä salaavien vpn-ohjelmien käyttö on saanut monssa paikoin maailmalla nostetta hallitusten tekemän valvonnan tai poliittisten jännitteiden takia.

NordVPN-ohjelmiston edustaja Ruby Gonzalez kertoi PreciseSecuritylle, että Intiassa nähtiin heinä–elokuun vaihteessa uusien käyttäjien piikki todennäköisesti Kashmirin alueen jännitteiden vuoksi. Irakissa kiinnostus palvelua kohtaan kolminkertaistui lokakuun alussa, kun maassa astui voimaan uusia rajoituksia internetin käytölle.

Suomalainen F-Secure on tehnyt vastaavia havaintoja Freedome-vpn-tuotteensa käytöstä, joskin eri maissa.

– Olemme nähneet selkeitä piikkejä eri maissa, kun mediassa puhutaan valvonnasta. Tällaisia ovat muun muassa Britannian vuoden 2017 lopussa lanseeraama Digital Economy Act, joka vaati yli 18-vuotiaita kuluttajia rekisteröitymään, mikäli haluavat nähdä aikuisviihdettä. Laki on sittemmin kumottu, mutta oli hyvä esimerkki myyntipiikistä jonka näimme, kertoo F-Securen tuotehallintajohtaja Antero Norkio IS Digitodaylle.

Norkio mainitsee toisena esimerkkinä ajoittain Yhdysvalloissa näkyvät piikit, kun siellä puhutaan operaattorien kuluttajiin kohdistamasta seurannasta ja heidän tietojensa käyttämisestä.

Tavikset mukaan

Vpn-ohjelmia käytetään yleisesti juuri tietoliikenteen salaamiseen esimerkiksi matkoilla ja vieraisiin wifi-verkkoihin liityttäessä.

NordVPN:n mukaan vpn-ohjelmien käyttö on tekniikkataiturien lisäksi yhä enemmän tavoittamassa tavalliset kotikäyttäjät. F-Secure on samaa mieltä ja viittaa kuluttajatutkimukseensa, jonka mukaan lähes 70 prosenttia kuluttajista on huolissaan verkossa tapahtuvasta käyttäjien seurannasta.

Samaisen kuluttajatutkimuksen mukaan kolme tärkeintä syytä käyttää vpn-tuotetta ovat itsensä suojaaminen esimerkiksi verkon kalastelusivuja ja viruksia tarjoavia sivuja vastaan, seurannan estäminen ja mahdollisuus käyttää turvallisesti julkisia wifi-verkkoja.

NordVPN:n mukaan tietoliikenteen salaamisen ohella toinen tärkeä vpn:n käyttötapa on päästä käsiksi internetin sisältöön laajasti ilman sensuuria ja rajoituksia.

Siinä missä vpn-yhteys tarjoaa jonkin verran suojaa haittaohjelmilta, sitä ei tule luulla varsinaiseksi virustutkaksi.

– Vpn yksinään ei tarjoa kattavaa tietoturvaa erilaisia viruksia vastaan. Viruksia kun on mahdollista saada myös esimerkiksi usb-tikun kautta tai sähköpostitse, F-Securen Norkio huomauttaa.

F-Secure näki saumoja myydä vpn-tuotettaan yhdessä virustutkansa kanssa ja on lanseerannut Total-nimisen tuotekokonaisuuden tätä varten. Norkio sanoo sekä Freedomen käytön että sen latausten kasvaneen merkittävästi tänä vuonna, mutta tarkempia lukuja F-Secure ei pörssiyhtiönä tarjoa.

Vpn:n mobiilikäyttö on myös kasvussa. F-Securen nykyisistä Freedome-asiakkaista noin 44 prosenttia käyttää tuotetta mobiililaitteesta käsin.

NordVPN:n mukaan 52 prosenttia sen käyttäjistä on tietokoneella, 15 prosenttia mobiilissa ja 33 prosenttia molemmissa. Gonzalez arvioi, että yhä useampi ymmärtää älypuhelinten olevan haavoittuvia siinä missä tietokoneetkin. Tosin valittavan vpn-ohjelman kanssa saa olla tarkkana.