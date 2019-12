Tietoturvayhtiö varoittaa Android-laitteissa nopeasti leviävästä haittaohjelmasta

Mobiilitroijalainen osaa jopa asentaa itsensä uudelleen poistamisen jälkeen.

Kansainvälinen tietoturvayhtiö varoittaa Android-mobiililaitteissa nopeasti leviävästä haittaohjelmasta. Check Point Software Technologies -yhtiö kertoo tiedotteessaan, että maailman yleisimpien haittaohjelmien listalla on ensimmäistä kertaa yli kolmeen vuoteen mobiilitroijalainen.

XHelper-niminen haittaohjelma on tällä hetkellä suurin mobiililaitteisiin kohdistuva tietoturvauhka, Check Pointin tutkijat varoittavat. Ohjelma voi ladata Android-laitteille muita haitallisia sovelluksia sekä näyttää haitallisia mainoksia. Ohjelma on sikäli häijy, että se osaa asentaa itsensä takaisin, vaikka käyttäjä on sen jo poistanut.

Ohjelmaa on päivitetty jatkuvasti, mikä tekee siitä virustutkille vaikean havaittavan.

Tietoturvayhtiö ei kertonut, mitä kautta ohjelma on päässyt leviämään puhelimiin. Yleisin tapa on ohjelmien lataaminen virallisten sovelluskauppojen ulkopuolelta, vaikka myös Google Play -sovelluskaupasta on löydetty haittaohjelmia.