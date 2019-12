Suomalaisoperaattorit luottavat Huawein tekniikkaan – ”Todisteita Huawein laitteisiin liittyvistä tietoturvariskeistä ei ole esitetty”

Keskustelu Huawein turvallisuusriskeistä on käynyt myös Euroopassa kuumana, sillä etenkin Yhdysvallat on epäillyt Huawein vuotavan laitteidensa kautta tietoa Kiinan johdolle. Varsinaista näyttöä vakoilusta ei ole kuitenkaan kyetty osoittamaan. Huawei on itse systemaattisesti kiistänyt väitteet.