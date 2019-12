Varo vieraita usb-portteja: Käytä kondomia

Pieni ja noin kymmenen euroa maksava liitinpalikka voi osoittautua kultaakin kalliimmaksi, jos sinulla on tapana ladata tietokonettasi tai puhelintasi muualla kuin kotona. The New York Timesin mukaan kyseessä on niin sanottu usb-kondomi, joka kytketään usb-kaapelin jompaan kumpaan päähän mallista riippuen.