Katosiko nettiostos juuri nenäsi edestä? Verkkokaupoissa kiilataan ohi kieroilla keinoilla

Bottien takana on usein järjestäytynyt rikollisuus, joka myy saaliinsa tuotolla jossain muualla verkossa. On epäselvää, missä määrin bottiuhka koskettaa suomalaisissa verkkokaupoissa asioivia. NBC kuitenkin korostaa, että perinteisempi uhka on myös se vakavampi: Käyttäjätilien automaattinen murtaminen usein muualla verkossa vuodettujen salasanojen avulla.