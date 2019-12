Asensitko selaimeesi tämän sovelluksen? Suosittu virustutka kerääkin tietoa käyttäjistä

Kehittäjän mielestä kerätyt tiedot ylittävät selvästi sen, mitä tällaisilta laajennuksilta sopii odottaa. Seurauksena Firefox-kehittäjä Mozilla hyllytti laajennukset toistaiseksi, mutta ne toimivat yhä niissä selaimissa, joihin ne on asennettu. Opera poisti laajennukset oman selaimensa kaupastaan. Google kuitenkin tarjosi laajennuksia yhä Chrome-selaimelleen torstaina aamupäivällä.

Avast puolustautuu sanomalla, että palvelujen on tarpeellista kerätä selaushistoria voidakseen toimia normaalisti. Avastin mukaan ongelman syynä on Mozillan hiljattain tekemät muutokset kauppansa käytäntöihin. Ongelmaa yritetään ratkaista Mozillan kanssa. Vastaus ei selittänyt, miksi Avast näyttää hiljattain muuttaneen tietosuojalausekettaan, josta on kadonnut siinä aiemmin ollut maininta käyttäjätietojen keruusta.