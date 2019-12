Huijaus leviää suositun pelipalvelun kautta – tarkkaile varoitusta nettiselaimessasi

Itse huijaussivu on verrattain hyvin tehty, sillä se on muun muassa https-suojattu eli selaimessa sen osoitteen vieressä näkyy lukon kuva. Jos lukkoa klikkaa Chromessa, selain väittää, että "yhteys on turvallinen". Se kuitenkin vain tarkoittaa, että yhteys koneesi ja palvelimen välillä on suojattu salakuuntelun estämiseksi. Lukko ei kerro mitään itse sivun turvallisuudesta.