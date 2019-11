Tietoturva

Yritteliäs konna huijaa Suomen Pankin nimissä – pankilta jäätävän asiallinen vastaus

Luvattu rahansiirto on huijaus, joka kuuluu sähköpostin roskakoriin.

Huijarit ovat valinneet erikoisen kohteen tietojen kalastelemiseksi tavallisilta ihmisiltä. Suomen Pankki kertoo, että sen nimissä levitetään huijaus- ja kalasteluviestejä. Ne voivat saapua myös pankin henkilökunnan nimissä.Itse huijaus on verrattain tyypillinen: Viesteissä voidaan esimerkiksi pyytää tekemään maksuja tai tilisiirtoja tai toisaalta viestin vastaanottajalle väittää tulossa olevan rahasiirto.Huijareilla on kuitenkin yksi iso ongelma. Ne valitsivat pankin, joka ei edes välitä yksityishenkilöiden maksuliikennettä. Suomen Pankki muistuttaa tiedotteessaan olevansa Suomen keskuspankki.– Suomen Pankki on Suomen keskuspankki eikä välitä yksityishenkilöiden maksuliikennettä, pankki valottaa tosiasioita tiedotteessaan.– Suomen Pankki ei myöskään pyydä maksua sähköpostilla, ilmoita saapuvasta rahasiirrosta tai kysy kenenkään henkilön verkkopankkitunnuksia tai salasanoja. Näihin viesteihin ei tule missään tapauksessa vastata, vaan ne tulee poistaa, pankki neuvoo.Jos olet langennut huijaukseen, ota välittömästi yhteyttä poliisiin.