Tietoturva

Turvayhtiö pamautti pöytään synkän ennusteen: ”Varautukaa uuteen kylmään sotaan!”

Tietoturvayhtiö Check Point on antanut synkän ennusteen vuoden 2020 tietoturvanäkymistä. Tiedotteessaan yhtiö kehottaa varautumaan uuteen kylmään sotaan.Amerikkalais-israelilaisen yhtiön mukaan kansainvälisten jännitteiden kiristyminen kiihdyttää kyberhyökkäyksiä.Tästä esimerkki on Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota, joka on esimerkki idän ja lännen erilleen ajautumisesta. Suuret valtiot pyrkivät laajentamaan vaikutusvaltaansa rahoittamalla pienempien valtioiden tekemiä hyökkäyksiä.Myös Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaalien uskotaan poikivan paljon yrityksiä manipuloida äänestäjiä. Jo vuoden 2016 vaaleissa valeuutisten levittämiseksi otettiin käyttöön tekoäly, ja kehityksen uskotaan jatkuvan.Sähköverkot ja muu kriittinen infrastruktuuri joutuvat yhä useammin hyökkäysten kohteeksi, tietoturvayhtiö ennustaa. Tämäntyyppisiä hyökkäyksiä on jo nähty, ja energia- sekä vesi-infrastruktuuri rakentuu pitkälti vanhentuneelle tietoturvatekniikalle.Uhkien myötä myös kyberhyökkäyksissä käytetyt työkalut ja menetelmät kehittyvät.Jatkossa odotetaan yhä enemmän kohdistettuja kiristyshaittaohjelmia, jotka perustuvat huolella tehtyyn tiedonkeruuseen. Näillä pystytään lamauttamaan esimerkiksi terveydenhuolto- tai viranomaisorganisaatio. Esimerkiksi kesällä Lahdessa iskettiin yli tuhanteen tietokoneeseen.Kalastelun uskotaan siirtyvän myös sähköpostista uusiin kanaviin. Check Pointin mukaan jatkossa nähdään yhä useammin tekstiviestejä, pelialustoja ja sosiaalista mediaa. Loppukesästä IS Digitoday uutisoi, miten huijaukset ovat tulleet myös Googlen kalenteriin.Mobiililaitteiden määrän jatkuvan kasvun myötä niiden riskit kasvavat. Niiden haittaohjelmat lisääntyvät nopeasti, ja tavallisten ihmisten vaarana ovat muun muassa verkkopankkeihin iskevät ja käyttöoikeustietoja varastavat haittaohjelmat.