Tietoturva

Varo Norwegianin nimissä järjestettyä arvontaa – voit joutua perumaan luottokorttisi





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Norwegian-lentoyhtiön nimissä tehty huijaus leviää parhaillaan Facebookissa. Norwegianin nimeä käyttävällä Facebook-sivulla mainostetaan arvontaa, joka on tekstin mukaan käynnissä yhtiön syntymäpäivien kunniaksi. Kyseessä on ilmeisesti niin sanottu tilausansa, jossa vastaaja voi huomaamattaan sitoutua kalliiseen ja turhaan kuukausilaskutukseen.Lentoyhtiö Norwegian kertoo omilla Facebook-sivuillaan, ettei kampanja ole yhtiön oma, ja varoittaa mahdollisesta huijauksesta.Kampanjassa luvataan arpoa kolme lahjakorttia, joiden arvo on 500 euroa. Osallistujia pyydetään kommentoimaan kilpailuilmoitusta ja jakamaan sitä eteenpäin. Kilpailupäivitystä on kommentoitu yli tuhat kertaa.Voittajiin luvataan ottaa yhteyttä Facebookin Messenger-viestillä. Kampanjan on ilmoitettu päättyvän 20. lokakuuta. ”Voittajat” ovat saaneet linkin, joka johtaa vastaajan tietoja utelevalle huonolla suomella kirjoitetulle sivulle.Tärkeää on kuitenkin sivun alalaidassa oleva teksti, joka jää yleensä selaimen ikkunan ulkopuolelle. Sivun lopussa luvataan voittajan osallistuvan 500 euron lahjakortin arvontaan minkä tahansa lentoyhtiön lentoihin. Epäilyttävästi Norwegianin nimissä järjestetystä kisasta voi yllättäen voittaakin myös kilpailijoiden lahjakortin.Vielä tärkeämpää on kuitenkin seuraava tieto tilausmaksusta.– Tämä erikoistarjous sisältää kumppanitilauspalvelun 4 päivän kokeilujakson. Sen päätyttyä tilausmaksu (85 EUR) veloitetaan luottokorttitililtäsi automaattisesti. Jos et jostain syystä ole tyytyväinen palveluun, voit sulkea tilin 4 päivän kuluessa. Palvelun tilaus uusitaan kuukausittain, kunnes se peruutetaan, sivun lopussa kerrotaan.Vastaavia kampanjoita on levitetty ennenkin eri yritysten nimissä:Lue lisää:Aiemmissa vastaavissa tapauksissa tilausmaksun peruuttaminen on ollut käytännössä mahdotonta, sillä ”kumppanitilauspalvelun” tai muun ”jäsenyyden” asiakaspalveluun ei ole saatu yhteyttä. Jos luottokorttinumeronsa on jo ehtinyt antaa, on luottokortin uusiminen usein ainoa tapa päästä eroon kuukausilaskutuksesta. Moni kuitenkin tajuaa laskutuksen liian myöhään, ja ainakin ensimmäinen lasku on saatettu jo periä kortilta.