Tietoturva

Kysy nämä 5 kysymystä, kun ostat television, reitittimen tai muun älylaitteen

Voinko vaihtaa oletussalasanan? Ovatko henkilötietoni salattuja? Tekeekö laitteeni tietoturvapäivitykset automaattisesti? Minne tietoni tallennetaan ja kuka voi saada ne haltuunsa? Mitä laitteeni paljastaa minusta?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lokakuu on Euroopan kyberturvallisuuskuukausi. Sen myötä Traficomin alainen kyberturvallisuuskeskus on julkistanut 5 kysymyksen listan siitä, mitä jokaisen älylaitteen ostajan tulisi tietää.Älylaitteella tarkoitetaan verkkoon kytkettyä laitetta. Se voi olla puhelimen ohella älykello, aktiivisuusranneke, älytelevisio, reititin, modeemi, digiboksi, turvakamera, jääkaappi, pesukone tai lenkkitossut. Yhä useampi on kytketty verkkoon.Nämä verkkoon kytketyt älylaitteet muodostavat esineiden internetin, joka on yhä useammin tietomurtojen kohde. Usein heikosti suojatut laitteet ovat helposti käytettävissä ja niistä muodostettua zombi- eli bottiverkkohyökkäystä voidaan käyttää esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiin tai vaikkapa kryptovaluutan louhimiseen.Kyberturvallisuuskeskuksen antamat neuvot ovat:Vastaukset eivät ole kaikille itsestään selviä. Kaikkien olisi kuitenkin syytä hankkia vastaukset niihin.Monien laitteiden – kuten modeemien ja turvakameroiden – oletussalasanaa ei pysty vaihtamaan. Tämä mahdollistaa sen, että laitteet voi ottaa haltuunsa etäyhteyden kautta tietämällä oletussalasanan – joka yleensä löytyy laitteen käyttöohjeista.Saadakseen vastauksen kysymyksiin 2 ja 4, tulee laitteen käyttöehdot lukea läpi. Tähän harva kuitenkaan lähtee, vaikka se kannattaisi.IS Digitoday huomasi taannoin, että esimerkiksi LG pakottaa älytelevision ostajan luopumaan gdpr-asetuksen tasoisesta yksityisyyden suojasta, jos haluaa käyttää kaikkia älytelevision ominaisuuksia.Kohdan 3 voi selvittää esimerkiksi googlaamalla ”[laitteen nimi] updates”.Kohta 5 selviää lukemalla käyttöehdot sekä tutustumalla laitteen käyttöohjeisiin. Kaikki laitteeseen syötetty tieto tai sen omilla antureilla – esimerkiksi kameralla tai mikrofonilla – hankittu tieto on siirrettävissä digitaalisesti minne tahansa.