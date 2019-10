Tietoturva

Kyberturvallisuuden palkinto Woman4Cyber-aloitteelle

2.10. 16:00

Kybertrurvallisuus Aloitteella houkutellaan naisia töihin kyberturvallisuusalalle.

Pohjoismainen kyberturvallisuuden palkinto on myönnetty Woman4Cyber-aloitteelle. Aloitteen tavoitteena on lisätä kyberturvallisuusalan tunnettavuutta ja houkuttelevuutta myös naisten keskuudessa.



Woman4Cyber-aloitteen julkaisi tämän vuoden alussa Euroopan kyberturvallisuusjärjestö ECSO.



Cyber Security Nordic 2019 -palkinto on 25 000 euroa. Tunnustuksen tavoitteena on korostaa kyberturvallisuuden tärkeyttä.