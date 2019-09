Tietoturva

Varo puhelimeen tulevaa Posti-huijausta! Hinta on kovempi kuin 1,95 €

Kolme eri lukijaa kertoo Ilta-Sanomille saaneensa vääriä Postin nimissä lähetettyjä tekstiviestejä. Viesteissä tervehditään vastaanottajaa etunimellä ja väitetään postipaketin jääneen lähetyskeskukseen. Viestissä on linkki olemattoman paketin seuraamiseksi.Linkistä avautuvalla verkkosivulla väitetään, että vastaanottajan tilaus on matkalla ja odottaa jakelukeskuksessa. Sivun mukaan 1,95 euron toimitusmaksua ei ole maksettu, ja alla on Maksa toimitus -nappi.Samanlaisia Posti-huijauksia on esiintynyt useita ennenkin. Myös tässä juonessa on mitä todennäköisimmin kyse tilausansasta.Aiemmin maksamislinkin painaminen on johtanut luottokortin tietojen pyytämiseen, minkä jälkeen uhria on alettu laskuttaa huomattavasti alun perin mainittua toimitusmaksua enemmän. Kuukausittain toistuva maksu on voinut olla useita kymmeniä euroja.Huijausviestit voivat näkyä samassa ketjussa Postin aitojen viestien kanssa. Posti ei kuitenkaan koskaan lähetä viestejä, joissa kehotetaan antamaan tietoja ja avaamaan linkkejä. Postin aidoissa saapumisilmoituksissa kerrotaan aina noutopaikka ja osoitetiedot.Jos saat tällaisen huijausviestin, yksinkertaisesti poista se. Älä yritä vastata niihin tai kysellä lisää edes mielenkiinnosta.