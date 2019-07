Tietoturva

4 miljoonan ihmisen tiedot kaupan netissä – 6 selainlaajennukselle kenkää

The Washington Post löysi kuusi häijyä selainlaajennusta Chrome- ja Firefox-selaimista. Ongelma on kuitenkin paljon tätä suurempi.

