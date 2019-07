Tietoturva

Poliisi varoittaa satoja tuhansia euroja vieneistä petoksista: ”Huijarit esiintyvät hyvin vakuuttavasti”

https://www.poliisi.fi/lansiuusimaa/tiedotteet/1/0/toimitusjohtajapetoksia_tehtaillaan_edelleen_82144

