Pidä varasi: Facebook-huijaus kaappaa tilin ja napsauttaa 90 € kuukausimaksut päälle





Facebookissa kiertää huijaus, joka kaappaa käyttäjien tilejä ja julkaisee heidän nimissään Facebook-ryhmissä viestejä.Huijausviestin teksti on seuraava:– Moi Moi :) Haluatteko tietää, miten minä sain 500-euron arvoisen lahjakortin Prisma-myymälään ?? Syöttäkää vain Googleen hakusanaksi >>> PRIS11F3 <<< ja klikatkaa ensimmäinen hakutulos, riittää täyttää lyhyen lomakkeen ja valmis :) Tänään he lähettivät minulle sähköpostitse lahjakortin, jota pitää tulostaa :P Menen ostoksille juuri nyt ja suosittelen Teille kiirehtiä, koska tietäkseni tämä kampanja on rajallista :D :D :DPienistä kielivirheistä huolimatta teksti on täysin ymmärrettävää.Koodin naputteleminen Googleen tuottaa tulokseksi vain yhden nettisivun. Sieltä löytyy Prisman logoilla varustettu tilausansa, joka ilmoittaa kävijän voittaneen 500 euron lahjakortin 1 eurolla.Antaessaan yhteystietonsa verkkosivuilla kävijä sitoutuu maksamaan 90 euroa kuukaudessa sivuja ylläpitävälle tuntemattomaksi jäävälle taholle. Pieni ilmoitus maksullisuudesta jää ruudun ulkopuolelle.Huijaus perustuu mitä ilmeisimmin Facebook-tilille asentuneeseen sovellukseen, joka julkaisee huijausviestejä ihmisten nimissä. Viestit eivät linkitä suoraan huijaussivuille, sillä silloin ne olisi helpompi tunnistaa ja poistaa automaattisesti.Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun tämäntyyppisiä huijauksia liikkuu Facebookissa. Facebook ei ole pystynyt karsimaan niitä palvelustaan pois, vaikka niitä on nähty jo vuonna 2017.Alla olevalla videolla näytämme, miten voit poistaa Facebook-tililtäsi haitalliset ja tuntemattomat sovellukset. Jos näet jonkun kaverisi levittävän yllä olevaa viestiä, ota häneen yhteyttä ja käske toimimaan videolla olevien ohjeiden mukaisesti.