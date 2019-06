Tietoturva

Finnairin nimissä leviää huijausviesti – älä klikkaa

20.6. 13:14

Finnair kertoo Facebookissa, että yhtiön nimissä leviää tietojenkalasteluviesti Facebookissa ja Instagramissa.

Lentoyhtiö Finnair varoittaa Facebook-sivullaan nimissään leviävästä huijausviestiä Facebookissa ja Instagramissa.



Kyseessä on Finnairin julkaisuksi naamioitu mainos, jossa luvataan ilmaisia lentolippuja, mikäli luovuttaa tietonsa julkaisuun linkitetylle verkkosivulle.



Julkaisussa kerrotaan huonolla suomen kielellä, että Finnair haluaa syntymäpäivänsä kunniaksi jakaa ilmaisia lentolippuja linkin kautta rekisteröityville henkilöille. Tarjouksen väitetään olevan voimassa vain muutaman päivän ajan, joten asiakkaita kehotetaan toimimaan nopeasti.



– Olemme saaneet eilen ja tänään varoituksia huijausprofiileista, joita on ainakin Facebookissa ja Instagramissa. Pyydämme olemaan reagoimatta julkaisuihin ja olemaan lähettämättä niitä eteenpäin. Linkkejä ei kannata avata. Tällaisia tietojenkalasteluyrityksiä Finnairin nimissä esiintyy toisinaan, ja se on erittäin valitettavaa, Finnairilta kerrotaan IS:lle.