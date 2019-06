Tietoturva

Oletko käyttänyt Marimekon nettikauppaa? Murron uhreille hyviä uutisia

Marimekon verkkokaupassaan kärsimästä tietomurrosta on saatu lisää tietoa. Yhtiön digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kari Härkönen kertoo IS Digitodaylle uhriluvun tarkentuneen alun perin arvioidusta noin 1550 hengestä.– Tietojemme mukaan asia on koskenut yhteensä noin tuhatta käyttäjää, Härkönen sanoo.Murtautujat iskivät Marimekon verkkokauppa-alustan toimittajan Vaimo Finlandin ylläpitämään järjestelmään ja keräsivät tietoa verkkokaupan lomakkeilta. Tällä tavalla heidän oli mahdollista vakoilla toimitus- ja laskutusosoitteita sekä verkkokauppaan kirjauduttaessa pyydettäviä sähköpostiosoitteita ja salasanoja.Pelättyä pienemmän uhriluvun lisäksi toinen hyvä uutinen on, että hyökkääjillä ei ollut pääsyä maksukorttitietoihin.Tietomurto keskeytettiin samana päivänä, kun se huomattiin. Härkösen mukaan murto kesti maksimissaan 14 tuntia ennen sen havaitsemista.