Tietoturva

Häijy pornokiristäjä palasi – viranomaiselta yksinkertainen ohje

Yllä olevalla videolla kerrotaan pornokiristyskampanjasta, joka alkoi jo viime vuonna.Suomessa jo viime vuonna tavatut pornolla kiristävät huijaukset ovat tehneet paluun. Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kertoi tänään, että pornokiristysviestejä levitetään taas ahkerasti.Twitter-viestin oheen keskus laittoi esimerkkiviestin, jossa vastaanottajalle uskotellaan, että hänen pornonkatseluaan olisi tallennettu salaa.– Viimeisen kahden kuukauden aikana olen vakoillut sinua laitteesi kameran kautta...varsinkin kun vierailit sivustoissa hauskaa, viestissä sanotaan 2000 euron lunnaita vaatien.Ainakin Kyberturvallisuuskeskuksen esittämässä viestissä suomen kieli on niin kertakaikkisen kamalaa, että uhri saattaa hämmentyä jo pelkästään sen takia. Konekäännöksellä luoto huono suomi on usein huijauksen merkki, mutta toisaalta sellaista saattaa nähdä myös aidoissa kiristysohjelmissa.Viestin sekava sisältö voi lisätä epätietoisuutta ja aiheuttaa turhaa huolta. Kyseessä on kuitenkin huijaus. Kukaan ei ole oikeasti sinua vakoillut.Kiristystä tavattiin alun perin viime vuonna englanniksi, mutta viime vuonna siitä alettiin nähdä kohtalaiselle suomen kielelle käännettyinä versioina. Koska nyt kyseessä on eri käännös, kiristyksen takana lienee eri taho.Kyberturvallisuuskeskuksella onkin yksinkertainen ohje kaikille, jotka saavat kyseisen viestin tai jonkun muun version siitä.– Poista viesti ja jatka elämääsi.