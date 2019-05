Tietoturva

Suomalaisnaisen Facebook-tilillä alkoi tapahtua kummia – ystävän viesti keskeytti huijauskampanjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ilmaisesta” puhelimesta tuleekin arpajaisvoitto – ja kallis jäsenmaksu

Tarkista Facebook-sovelluksesi

Suomalaisten Facebook-käyttäjien päivityksissä on levitetty huijausviestiä, joka johtaa kalliiseen tilausansaan. Huijarit ovat onnistuneet saamaan oikeudet jakaa päivityksiä käyttäjien nimissä. Käyttäjä ei välttämättä edes heti huomaa, että Facebookissa on julkaistu päivitys hänen tililtään.– Sain tietää vasta, kun ystäviltä alkoi tulla kyselyjä ja ilmoituksia, että olin jakanut Facebookissa jotain outoa, kertoo uhriksi joutunut helsinkiläisnainen Ilta-Sanomille.Huijauspäivitys näytti hänen kirjoittamaltaan, ja sitä oli levitetty kaikkiin Facebook-ryhmiin, joissa nainen oli jäsenenä. Nainen joutui itse poistamaan viestit Facebook-ryhmistä.Huijauspäivityksessä lukijoita houkutellaan ilmaisella Samsung Galaxy S9 -puhelimella, jonka voi huijausviestin mukaan saada sivustolta, joka löytyy netistä viestissä annetun merkkiyhdistelmän avulla. Alla olevasta huijausviestistä tämä merkkijono on poistettu.”Hei. Näin muutama päivä sitten televisiomainoksen jossa näytettiin miten helppoa on saada uusi Samsung Galaxy S9 ilmaiseksi. Kirjoita Googlen hakukenttään koodi ------- ja klikkaa ensimmäistä hakutulosta. Sen jälkeen rekisteröidy ja odota yhteydenottoa.”Lisäksi viestissä lisätään kiireen tuntua varoittamalla, että tarjous on voimassa vain rajoitetun ajan.Viestissä annettu ohje johdattaa sivulle, joka näyttää tunnetun sanomalehden verkkouutiselta. Valeuutiseen on sotkettu mukaan myös Elisa, jonka väitetään voittaneen tavaramerkkijutun Samsungia vastaan, mistä seuraisi kalliin puhelimen myyminen yhden euron hintaan.Huijausuutisessa oleva linkki ohjaa sivulle, jossa Samsung Galaxy S9 onkin enää arpajaisvoitto, jonka saattaa voittaa antamalla tietonsa. Kelaamalla sivun alalaitaan selviävät todelliset ehdot. Kyse onkin liittymisestä maksulliseen contests99.com -nimiseen palveluun.”Jos jatkat tilausta yli 5 päivän kokeilujakson, sinulta veloitetaan luottokortillesi määrä, joka vaihtelee valinnan mukaan, yhdeksästä yhdeksästä eurosta yhdeksänkymmeneen euroon.”Aiemmissa vastaavissa tapauksissa seurauksena on ollut lähes 90 euron kuukausittainen luottokorttilasku. Koska jäsenkerhon yhteystietoja ei anneta tai niistä ei vastata, käytännössä laskutuksesta pääsee eroon vain lopettamalla luottokortin.Huijarit pääsevät Facebook-tileille mahdollisesti palvelussa jaetuilla sovelluksilla, joilla voi olla odotettua laajemmat oikeudet. Sovelluksia voi kertyä esimerkiksi erilaisten vastaantulevien nettitestien kylkiäisinä. Kannattaa myös varoa kirjautumista Facebook-tunnuksilla tuntemattomiin verkkopalveluihin.Sovelluksensa voi tarkistaa ja poistaa Facebookin asetuksista noudattamalla alle linkatun jutun ohjeita.