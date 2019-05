Tietoturva

Älä viivyttele päivitystä: Suosituista kannettavista paljastui aukko – tietokone kaapattavissa

Lukuisissa Dellin tietokoneissa on haavoittuvuus, jonka kautta hyökkääjä voi ottaa koneen hallintaansa.

