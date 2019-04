Tietoturva

Onko puhelimessasi joku näistä sovelluksista? Poista heti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Googlen Android-puhelimille tarkoitetusta Play-sovelluskaupasta on paljastunut kuusi suosittua sovellusta, jotka huomaamatta keräsivät tietoja puhelimien käyttäjistä, kertoo Buzzfeed.Buzzfeedin ja tietoturvayhtiö Check Pointin mukaan Selfie Camera-, Total Cleaner-, Smart Cooler-, RAM Master-, AIO Flashlight- sekä Omni Cleaner -sovellukset keräsivät käyttäjistään tietoja ja lähettivät ne Kiinassa sijaitseville palvelimille. Sovellukset pyytävät käyttäjältään poikkeuksellisen paljon käyttöoikeuksia puhelimeen.Sovellusten kehittäjä on merkittävä kiinalainen DO Global -yhtiö. Useissa tapauksissa sovelluskehittäjän kohdalla oli kuitenkin jokin muu nimi.Google on jo poistanut palvelun käyttäjäehtoja rikkovat sovellukset Play-kaupastaan, mutta käyttäjien on itse poistettava ne puhelimistaan. Esimerkiksi Selfie Camera -sovellusta on ladattu Play-kaupasta yli 50 miljoonaa kertaa, ja sen arvioiden keskiarvo on 4,5 tähteä.Sovellus klikkaili käyttäjän tietämättä verkkomainoksia myös silloin, kun käyttäjällä ei ollut se päällä. Samalla se kuluttaa puhelimen akkua ja hidastaa laitteen toimintaa. Sovellukset sisälsivät myös toimintoja, joiden kautta puhelimessa voidaan avaa haitallisia verkkosivuja käyttäjän huomaamatta.