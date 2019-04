Tietoturva

Pidä varasi: Nyt Game of Thrones -faneja huijataan

Verkossa on yhteys- ja maksukorttitietoja kalastelevia sekä haittaohjelmia tarjoavia Game of Thrones -sivustoja.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mieti ennen klikkaamista. Luotettavilla verkkosivuilla olevat linkit ovat yleensä luotettavia, satunnaisissa sähköposteissa tai pikaviesteissä tulleet linkit sitä tuskin ovat. Jollet ole varma, vie hiiren kohdistin linkin yläpuolelle nähdäksesi verkko-osoitteen, jolle sivu vie. Mobiililaitteella teet saman painamalla linkkiä pitkään – ei näpäyttämällä. Tarkista, että verkko-osoitteen edessä on https-lyhenne ja osoitteen vieressä on suljetun lukon kuva. Kiinnitä huomiota verkkosivun osoitteeseen. Onko kyseessä sivu, jonne tarkoituksesi oli mennä ja johon luotat? Käytä kalasteluyritykset tunnistavaa tietoturvaohjelmaa.