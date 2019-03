Tietoturva

USA varoittaa kehon sisään asennettavista sydäniskureista – jopa 750 000 laitetta hakkeroitavissa

MyCareLink Monitor, versiot 24950 ja 24952

CareLink Monitor, versio 2490C

CareLink 2090 Programmer

Amplia CRT-D (kaikki mallit)

Claria CRT-D (kaikki mallit)

Compia CRT-D (kaikki mallit)

Concerto CRT-D (kaikki mallit)

Concerto II CRT-D (kaikki mallit)

Consulta CRT-D (kaikki mallit)

Evera ICD (kaikki mallit)

Maximo II CRT-D ja ICD (kaikki mallit)

Mirro ICD (kaikki mallit)

Nayamed ND ICD (kaikki mallit)

Primo ICD (kaikki mallit)

Protecta ICD ja CRT-D (kaikki mallit)

Secura ICD (kaikki mallit)

Virtuoso ICD (kaikki mallit)

Virtuoso II ICD (kaikki mallit)

Visia AF ICD (kaikki mallit)

Viva CRT-D (kaikki mallit)

