Tietoturva

Nokia-puhelinten tietovuoto: Nyt puhuu valmistaja HMD

Suomalainen Nokia-puhelimia kehittävä HMD Global kommentoi Ilta-Sanomat Digitodaylle Nokia 7 Plus -puhelimista, joiden havaittiin lähettäneen joitakin tietoja kiinalaisen China Telecomin palvelimille.HMD:n mukaan kyseessä oli erehdys, joka koski vain Nokia 7 Plus -puhelimia ja niistäkin vain yhden erän ohjelmistopakettia.– Olemme tutkineet tapauksen ja voimme vahvistaa, että mitään henkilöön yhdistettävissä olevia tietoja ei ole jaettu kolmansien osapuolien kanssa, yhtiö toteaa lausunnossaan.Kyseiseen ohjelmistopakettiin oli vahingossa laitettu HMD:n puhelinten aktivointiohjelmisto, joka oli tarkoitettu käytettäväksi toisessa maassa.– Virheestä johtuen puhelin on yrittänyt lähettää puhelimen aktivointitietoja kolmannen osapuolen palvelimelle. Aktivointitietoja ei kuitenkaan ole koskaan prosessoitu eikä ketään henkilöä ole voitu tunnistaa tietojen perusteella, HMD vakuuttaa.Aktivointitietojen kertaluonteinen kerääminen on HMD:n mukaan alan käytäntö puhelimen takuuajan käynnistämiseksi. Nokia 7 Plus -puhelinten virhe korjattiin helmikuussa, ja HMD:n mukaan lähes kaikki käyttäjät ovat jo asentaneet korjauksen. Asian voi tarkistaa katsomalla puhelimen asetuksista, koska viimeisin päivitys on tehty.HMD sanoo suhtautuvansa vakavasti asiakkaiden tietojen turvallisuuteen ja yksityisyyteen. On kuitenkin epäselvää, miten pitkälti HMD:n selitys tapahtuneelle auttaa lievittämään kohua. Suomen tietosuojavaltuutettu tutkii asiaa, koska puhelinten epäillään mahdollisesti lähettäneen henkilötietoja – ainakin termin laajassa merkityksessä – Kiinaan.Lisäksi jotkut asiantuntijat ovat olleet HMD:n kanssa eri mieltä sen suhteen, onko käyttäjä tunnistettavissa puhelimien lähettämien tietojen perusteella.Mitä todennäköisimmin tunnistamiseen tarvittaisiin ainakin asiakasrekisteri, joka sitoo puhelinliittymän omistajan ja laitteen yhteen.