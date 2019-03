Tietoturva

”Carolina CIA:lta” tarjoaa 10 000 dollarin diiliä vaikenemisesta – nyt on erikoinen yhteydenotto

Moni suomalainen on saanut tavallisuudesta poikkeavan huijausviestin tällä viikolla. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n nimissä tulevassa sähköpostissa virkailija ”Carolina Murphy” tai ”Katia Bull” ottaa yhteyttä ja tekee tarjouksen.Viestejä on lähetetty ainakin maanantain aikana. Niissä kerrotaan vastaanottajan paljastuneen pedofiliasta suuressa kansainvälisessä operaatiossa, ja kiinniotto olisi odotettavissa huhtikuun alussa.Viestin uskottavuutta pyritään lisäämään oheistamalla vastaanottajan sähköpostiosoite osaksi viestiä, hyvällä englannin kielellä, CIA:n logolla sekä tekaistulla tapausnumerolla.Viestin lähettäjä ”Carolina” tai ”Katia” tekee kuitenkin tarjouksen, koska tietää vastaanottajan olevan ”maineestaan kiinnostunut”: Jos maksat minulle 10 000 dollarin arvosta bitcoineja, pyyhin tietosi pois ja voit jatkaa elämää kuten ennenkin. Viestissä on bitcoin-lompakon osoite maksua vastaan.Maksuaikaa annetaan viikko. Kumpaankaan IS Digitodayn näkemään osoitteeseen ei ole vielä tehty maksuja.Viestissä vaadittava lunnassumma on poikkeuksellisen korkea. Syy lienee siinä, että vastaanottajalle esitetty syytös on niin äärimmäinen ja lapsipornoa jaelleet ihmiset saattavat tosissaan säikähtää ja maksaa.Jos olet saanut huijausviestin, se kannattaa poistaa muiden kiristysviestien tavoin.