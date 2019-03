Tietoturva

Hämmentävä tapa salakuunnella – tietokoneen kiintolevystä tuli mikrofoni

Tutkijoiden kehittämä salakuuntelumenetelmä on epäkäytännöllinen, mutta sitäkin ihmeellisempi. Asiasta uutisoi The Register.

