Tietoturva

Häijy pornokiristäjä palasi Suomeen – poista pelotteleva sähköposti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Yllä olevalla videolla kerrotaan, mistä pornokiristysviestissä on kyse.Maailmalla viime vuonna runsaasti pelkoa ja epätietoisuutta herättänyt pornokiristysviesti on saapunut uudelleen Suomeen. Moni suomalainen on saanut näennäisesti omasta sähköpostiosoitteestaan lähetetyn viestin, jossa vaaditaan lunnaita salaa kuvatun arkaluontoisen materiaalin julkaisemisesta pidättäytymistä vastaan.Viestissä väitetään vastaanottajan tietokoneen joutuneen hakkeroiduksi ja uhrin joutuneen salakuvatuksi tietokoneen web-kameralla hänen vieraillessaan aikuisviihdesivustoilla. Kiristäjä vaatii 1000 dollarin edestä bitcoineja. Muuten hän uhkaa lähettää videot kaikkiin uhrin tietokoneelta löytyneisiin osoitetietoihin. Maksua varten annetaan bitcoin-lompakon osoite.Sähköposti on huijaus, eikä siihen tule reagoida millään tavalla. Se on suositeltavinta poistaa. Vaikka olisitkin käynyt aikuisviihdesivuilla, viesti on siitä huolimatta huijaus.Lähettäjän osoite vaikuttaa olevan sama kuin vastaanottaja siksi, että sähköpostin otsikkotiedot on väärennetty. Myös viestin väite siitä, että viestin lähettäjä näkisi, milloin sähköposti luetaan, on valetta.Pornokiristystä alkoi näkyä ensimmäisen kerran viime kesänä englanninkielisenä. Se rantautui Ruotsiin syyskuussa ja Suomeen hieman myöhemmin. Kiristäjien arvioidaan netonneen sillä yli puoli miljoonaa euroa.On varsin yleistä, että verkkorikolliset kopioivat toistensa ideoita ja siksi vanhat viestit kiertävät uudelleen. Lähettäjät käyttävät kuitenkin usein eri vastaanottajalistoja, joten moni on saanut viestin nyt ensimmäistä kertaa.