Varo kalliiksi käyvää tekstiviestiä: Huijaus on pelottavan uskottava









Suomalaisille lähetetään parhaillaan tekstiviestejä, joiden tarkoitus on houkutella vastaanottaja astumaan tilausansaan.Huijaus saapuu puhelimeen tekstiviestinä. Viesti on personoitu siten, että vastaanottaja mainitaan siinä oikealta nimeltä ja hänelle kerrotaan saapuneesta lähetyksestä, jonka postimaksua ei ole maksettu.Linkin klikkaaminen johtaa verkkosivuille, jotka on tehty muistuttamaan erehdyttävästi Postin sivuja. ”Postimaksun maksaminen” laukaisee todellisuudessa tilausansan, jonka jälkeen luottokorttia aletaan laskuttaa 49 eurolla kuukaudessa.”Pienellä painettu teksti”, jossa kerrotaan verkkosivujen todellisesta luonteesta, on piilotettu sivun alareunaan siten, ettei se näy ruudulla ilman näkymän vierittämistä alaspäin.Postin nimissä on tehty viime aikoina useita vastaavanlaisia huijauksia.Huijaus on kuitenkin kehittynyt merkittävästi. Varsin aidonnäköiseksi tehdyt sivut sekä nimellä tuleva tekstiviesti saattavat helposti harhauttaa kiireisen tai todellista lähetystä odottavan vastaanottajan.Huijauksen uskottavuutta lisää se, että puhelimessa huijausviesti voi ilmestyä samaan viestiketjuun kuin Postin aiemmat aidot viestit.Posti on aiemmin varoittanut asiakkaitaan kertomalla, että aidoissa Postilta tulevissa viesteissä ei pyydetä klikkaamaan linkkejä ja niissä kerrotaan noutopaikka osoitteen kera.