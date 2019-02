Luja luottamus kirosanoihin ja ruumiin eritteisiin – suomalaisten suosituimpien salasanojen lista ei ole kaunista luettavaa

Tietoturva

Luja luottamus kirosanoihin ja ruumiin eritteisiin – suomalaisten suosituimpien salasanojen lista ei ole kauni

salasana (443) 123456 (345) perkele (271) qwerty (174) 12345 (123) paska123 (104) 123456789 (104) 123qwe (102) kakka (97) lol123 (96) paska (95) saatana (88) asdasd (86) asd123 (86) password (81) salasana1 (74) kuukkeli (69) kakka123 (69) kikkeli (64) moi123 (61)