Tietoturva

Kiinaa epäillään vakavasta tietomurrosta: ”Tämä olisi voinut olla tuhoisaa”

Tietoturvatutkijat väittävät Kiinan tunkeutuneen tilitoimisto Visman järjestelmiin. Yhtiöllä on paljon asiakkaita, jotka voivat kiinnostaa tiedustelujärjestöjä, arvioi yhtiön tietoturvajohtaja.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy