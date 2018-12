Tietoturva

Huijarit iskivät Tuusulan verkkosivuihin – aidon näköinen väärennös levisi nettiin

13.12. 12:28

Tuusulan kunnan verkkosivuista on liikkeellä väärennös, joka on ainakin osittainen kopio kunnan sivuista, kunta tiedottaa.

Väärennetty sivusto voi nousta esiin hakukoneen haulla. Se on aidon näköinen, mutta sen osoiterivi eroaa kunnan virallisesta url-osoitteesta.



Väärennetyillä sivustoilla voidaan esimerkiksi pyrkiä levittämään haittaohjelmia tai kalastelemaan käyttäjien tietoja, kunta muistuttaa. Kunta kehottaa verkkosivujensa vierailijoita olemaan tarkkaavaisia, että he avaavat hakukoneesta vain virallisia https://www.tuusula.fi -alkuisia sivuja.



Asiasta on ilmoitettu viranomaisille.