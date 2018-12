Suomen tietoturvayhtiöissä haudotaan isoa keikausta – Mikko Hyppönen: ”On selvää, ettei kannata käyttää venäläistä”

Tietoturva

Suomen tietoturvayhtiöissä haudotaan isoa keikausta – Mikko Hyppönen: ”On selvää, ettei kannata käyttää venälä

Jos kaikki kerrokset ovat samasta maasta, yhdellä yleisavaimella pääsee kaikkialle.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varovasti venäläisten kanssa





Vaaleihin vaikuttaminen ei ole todellinen vaara?