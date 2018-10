Tietoturva

Juuri paljastunut Windows-aukko päästää tuhoamaan tietoja – yksi asia pelastaa

Windows 10:stä on löytynyt uusi korjaamaton haavoittuvuus. Siinä on kuitenkin ratkaiseva ero edeltäjäänsä verrattuna, Bleeping Computer kertoo.

