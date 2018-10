Tietoturva

WhatsAppista paljastui ilkeä vika – videon lähettäjä pystyi tekemään temput

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005535897.html

https://www.is.fi/digitoday/art-2000001843337.html