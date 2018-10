Kommentti: Tätä ei olisi 10 vuotta sitten moni uskonut – ihmiset maksavat saadakseen mikrofonin olohuoneeseensa

Tietoturva

Kommentti: Tätä ei olisi 10 vuotta sitten moni uskonut – ihmiset maksavat saadakseen mikrofonin olohuoneeseens

Digiavustajat ovat kohta kaikkialla

Facebook julkaisi juuri Portal-laitteet, joiden julkistusta oli odoteltu jo jonkin aikaa.Yhtiöltä odoteltiin alun perin älykaiuttimia, eli pöydälle sijoitettavia, luonnollisen kielen puheella ohjattavia kaiutin-mikrofoniyhdistelmiä. Nämä nettihakuja tekevät, musiikkia soittavat tai vaikka käskystä valot sammuttavat digitaaliset kotiapurit ovat tällä hetkellä myyntiään huikeaa vauhtia kasvattava tuoteryhmä.Facebook ei esitellytkään älykaiutinta, vaan meni askeleen pidemmälle. Se toi markkinoille näyttölaitteen, joka on tarkoitettu videopuheluihin.Yhtiö kertoi hyvin seikkaperäisesti, miten kameran ja mikrofonin voi sammuttaa yhdellä napilla ja miten laite tulee linssinsuojuksella varustettuna. Facebookin on pakko näin sanoa, sillä se on käyttänyt väärin käyttäjiensä luottamusta niin monta kertaa, että monien usko yhtiöön on lopussa. Yksityisyysskandaali on seurannut toista.Kysymys ei ole kuitenkaan pelkästään Facebookista, vaan isosta yksityisyyden virstanpylväästä, jota olemme juuri ohittamassa.Älykaiuttimissa on nimittäin kyse siitä, että ihmiset maksavat saadakseen olohuoneisiinsa mikrofonin, joka ei ole heidän hallinnassaan.Jos joku olisi kymmenen vuotta sitten sanonut asiantilan olevan tällainen, hänelle olisi naurettu. Kuka muka vapaaehtoisesti vai vielä maksua vastaan haluaisi olla salakuunneltavana?Niinpä.Ensimmäisiä mikrofonin ja kameran olohuoneeseen tuoneita yhtiöitä oli Microsoft vuonna 2010, jonka Kinect-ohjain kytkettiin Xbox 360- tai Xbox One -konsoliin. Vimpaimen suosio hiipui kuitenkin pikkuhiljaa, koska liikeohjattavat pelit eivät poikineet superhittejä.Voidaan ajatella, että myös älypuhelimet edustavat tätä. Jättäessään kännykän pöydälle jokainen meistä tuo mikrofonin olohuoneeseen. Sen voi kuitenkin sammuttaa, viedä pois tai käsin määritellä, mitkä sovellukset saavat mikrofonia käyttää.Nyt tulevat älykaiuttimet. Niiden ykkösnimiä ovat Amazonin Echo, Googlen Home sekä Applen HomePod. Ne ovat koko ajan päällä, kuuntelevat koko ajan ja niiden hallinta on viime kädessä aina laitteen valmistajalla – tai jollain taholla, joka on onnistunut ujuttamaan itsensä käyttäjän ja laitteen valmistajan väliin. Yksityisyyden loukkauksia on jo nähty.Digiavustajien äly ei ole kuitenkaan kaiuttimessa itsessään, vaan nettijättien pilvessä pyörivässä tekoälyssä. Kun kodin laitteet siirtyvät yksi kerrallaan verkkoon, mukana siirtyvät digiavustajat. Huomisen säätä tai Suomen viidettä presidenttiä voi kysyä jääkaapilta tai termostaatilta. Seuraavassa vaiheessa mikrofoni on helposti kodinkoneessa.Tämä tapahtuu siksi, että se on näppärää. Digiavustajat tekevät elämästä helpompaa. Suuri(n) osa ihmisistä on valmis vaihtamaan osan yksityisyyttään helppouteen.Suomi on kehityksessä jälkijunassa, koska suomen kielen puheentunnistuksen kehitys on rajusti isoja kieliä jäljessä. Monet käyttävät kuitenkin digiavustajia englanniksi ja suomen kielikin kiemurtelee tekoälylaitteisiin ajan mittaan.Aikalisä kannattaa käyttää sen miettimiseen, haluatko maksaa siitä, että pöydälläsi on laite, jota amerikkalainen pörssiyhtiö (tai joku muu taho) aina viime kädessä hallinnoi ja jonka hallinnasta et voi olla varma.Teknologiaoptimismin ja kehitysuskon ei tarvitse tarkoittaa yksityisyydestä luopumista.Alla olevalla videolla Googlen älykaiutin kertoo vitsejä käyttäjänsä käskystä.