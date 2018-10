Tietoturva

Sähköpostiin kilahtava pirullinen pornokiristysviesti säikäyttää kenet vaan – toimi näin, jos sait sen

Artikkelin videolla esitellään pornokiristysviestin sisältöä ja kerrotaan, miten huijausviestejä kannattaa käsitellä.

Suomalaisille on alettu tänään lähettää suomenkielistä kiristysviestiä, jossa viestin lähettäjä väittää pitävänsä hallussaan arkaluontoista tietoa vastaanottajasta. Tähän asti viestiä on tavattu maailmalla ainakin englannin- ja ruotsinkielisenä.Ilta-Sanomat Digitoday on saanut useamman yhteydenoton viestistä. Se on säikäyttänyt pahoin monet vastaanottajansa väitteillä tietokoneelle ujutetusta vakoiluohjelmasta ja lunnasvaatimuksella.Todellisuudessa mitään vakoiluohjelmaa tai sen tekemää tallennetta ei ole olemassa. Viestin teho perustuu säikäyttämisen voimaan.Hyvä nyrkkisääntö on, että jos viesti on epäilyttävä, poikkeuksellisen näköinen tai liian hyvän kuuloisen tarjouksen, mieti, ennen kuin teet mitään. Jos viestissä on linkki, älä kikkaa sitä.