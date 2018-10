Tietoturva

Maailmalla valtavaa häiriötä aiheuttanut pornokiristys saapui Suomeen – lue viesti sanasta sanaan

Kesästä asti levinnyttä tekaistua pornokiristystä on alettu lähettää suomalaisille suomenkielisenä. Siinä ihmisiä yritetään huijata maksamaan lunnaita väitetystä videosta, jolla uhrit puuhastelevat tietokoneellaan aikuisviihdesivuston äärellä.Sähköpostitse lähetetyn viestin kirjoittaja väittää ottaneensa haltuun uhrin tietokoneen ja kuvanneen salaa laitteen web-kameralla uhrin surffailua pornosivuilla. Mikäli uhri ei maksa noin satojen eurojen suuruisia lunnaita bitcoineina kahdessa päivässä, kiristäjä uhkaa lähettää videon kaikille tämän osoitekirjassa oleville ihmisille.Todellisuudessa mitään videota ei ole olemassa. Pornosivustoilla käyneet saattavat silti säikäyttää ja maksaa peloissaan.Kiristys alkoi levitä kesällä englanninkielisenä. Viime viikolla Ilta-Sanomat Digitoday kertoi viestiä tavatun Ruotsissa ruotsinkielisenä ja arveli, että sitä saatetaan nähdä pian suomeksikin.Ilta-Sanomiin otti yhteyttä lukija, joka oli saanut tänään maanantaina kiristysviestin suomenkielisenä. Uskottavuuden lisäämiseksi lähettäjän nimeksi on väärennetty uhrin nimi ja viestin aluksi oli poimittu käyttäjän nettioperaattori. Tällä pyritään luomaan vaikutelmaa, että tämän sähköpostitili olisi kaapattu.Viestin sisältö on kokonaisuudessaan alla:”Hei, rakas käyttäjä kolumbus.fi.Olemme asentaneet yhden RAT-ohjelmiston laitteeseesi.Tällä hetkellä sähköpostiosoitteesi on hakkeroitu (katso , nyt minulla on pääsy tileihin).Olen ladannut kaikki luottamukselliset tiedot järjestelmästäsi ja saan lisää todisteita.Mielenkiintoisin hetki, jonka olen löytänyt, on videoita, missä olet masturboida.Lähetin minun virukseni pornosivustolle, ja sitten asensit sen teidän käyttöjärjestelmään.Kun napsautat painiketta Toista porno video, tuolloin troijalainen latautui laitteeseesi.Asennuksen jälkeen, etukamera ampuu videota joka kerta kun masturboida, lisäksi, ohjelmisto on synkronoitu valitsemasi videon kanssa.Tällä hetkellä, ohjelmisto on kerännyt kaikki yhteystietosi sosiaalisista verkostoista ja sähköpostiosoitteista.Jos haluat poistaa kaikki kerätyt tiedot, lähetä minulle 500$ BTC (kryptovaluutta).Tämä on minun Bitcoin-lompakko: [osoite poistettu]Sinulla on 48 tuntia tämän kirjeen lukemisen jälkeen.Kauppaasi jälkeen poistan kaikki tietosi.Muuten, Lähetän videosi juhliin kaikille kollegoille ja ystäville!!!Ja nyt olla varovainen!Käy vain turvallisissa sivustoissa!Hei hei!”Kiristyksen suomi ei ole erityisen hyvää, ja se on laadittu mitä ilmeisimmin käännöskoneella. Tämä ei kuitenkaan poista huijauksen tehoa, millä myös todelliset kiristäjät saattaisivat käyttää konekääntäjää.Kiristys on ollut tekijöilleen erittäin tuottoisa. Jo elokuussa sillä arvioitiin netonneen lähemmäs puoli miljoonaa euroa.