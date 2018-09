Tietoturva

”Pystymme tunnistamaan uhkista osan” – kyberturvapomo myöntää aukot Suomen suojauksissa

Tietoa tulee paljon ulkomailta





Suomi on haavoittuvainen

Kokonaistilannekuvassa on paljon parannettavaa, että meillä olisi kattava kuva kaikista sähköisistä järjestelmistä, joita Suomessa on.