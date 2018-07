Tietoturva

Yllättävä pyyntö voi olla vaaran merkki – haittaohjelma saattaa tarttua puhelimeen huomaamatta

Haittaohjelmat onnistuvat jekuttamaan Google Playn yllättävän helposti, Bleeping Computer kertoo. Syytä on myös Android-puhelinten käyttäjissä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005724439.html