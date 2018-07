Tietoturva

Ulkopuoliset voivat lukea sähköpostisi – näin suojaat Gmail-tilisi

Yllä olevalla videolla näytetään, miten estät ulkopuolisia sovelluksia lukemasta Gmail-sähköposteja.Gmail-sähköpostit eivät ole turvassa ulkopuolisten urkinnalta. Ulkopuolisten on helppo päästä lukemaan ihmisten henkilökohtaisia sähköposteja.Teknisesti tämä tapahtuu siten, että käyttäjä antaa – usein epähuomioissaan – luvan sähköpostien lukemiseen ulkopuoliselle sovellukselle.Luvan antaminen vahingossa on helppoa, sillä lupapyyntö on usein piilotettu pitkiin käyttöehtoihin, ja yksi klikkaus antaa luvan ulkopuoliselle taholle päästä käsiksi koko postilaatikon sisältöön.Aivan kaikki sähköpostin lukijat eivät ole kuitenkaan epäluotettavia tahoja. Esimerkiksi Gmailin ulkopuoliset sähköpostiohjelmat tarvitsevat pääsyn sähköposteihin, jotta niiden näyttäminen käyttäjälle olisi mahdollista.Oma tili kannattaa kuitenkin ehdottomasti tarkistaa ulkopuolisten nuuskijasovellusten varalta. Jos tilillä on sovelluksia, joita et käytä, ne kannattaa poistaa.