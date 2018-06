Lipunmyyntipalvelu Ticketmasterissa tietomurto – vaihda salasanasi pikaisesti ja tarkkaile luottokortin maksutapahtumia

Tietoturva

Lipunmyyntipalvelu Ticketmasterissa tietomurto – vaihda salasanasi pikaisesti ja tarkkaile luottokortin maksut

Ticketmaster (Suomessa aiemmin Lippupalvelu) on joutunut tietomurron kohteeksi. Yhtiö on lähettänyt asiakkailleen sähköpostia, jossa kerrotaan näiden tietojen saattaneen päätyä vääriin käsiin. Myös suomalaisasiakkaita on lähestytty.Murtautujille on saattanut päätyä asiakkaiden nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maksutiedot sekä Ticketmasterin kirjautumistiedot.Ticketmaster on myös nollannut salasanat osalta suomalaiskäyttäjiä. Kun nämä seuraavan kerran kirjautuvat sisään, näiden on käytettävä unohditko salasanasi -toimintoa. Tämän jälkeen asiakkaat saavat sähköpostiinsa linkin, joka mahdollistaa uuden salasanan luomisen.Tämän lisäksi Ticketmaster kehottaa kaikkia käyttäjiä vaihtamaan salasanansa varotoimenpiteenä. Lisäksi Ticketmaster kehottaa asiakkaita tarkkailemaan tilitapahtumiaan.Murto havaittiin 5 päivää sitten lauantaina 23. kesäkuuta. Palvelu tiedotti asiasta 5 vuorokautta myöhemmin.Tietomurto tapahtui Britanniassa Ticketmaster UK:n alihankkija Inbenta Technologiesin järjestelmiin ujutetun haittaohjelman kautta. Varmasti turvassa ovat ainoastaan Ticketmasterin pohjoisamerikkalaisten käyttäjien tiedot.Tämän hetken tietojen mukaan murto saattaa koskea asiakkaita, jotka ovat ostaneet tai yrittäneet ostaa lippuja syyskuun 2017 ja 23.6. 2018 välisenä aikana. Selvitystyö on yhä kesken, ja tiedot murron laajuudesta saattavat vielä muuttua.Ticketmaster on yhdessä Tiketin ja Lippupisteen kanssa Suomen suurimpia tapahtumalippujen välittäjiä. Suomalaista alkuperää ollut Lippupalvelu myytiin amerikkalaiselle Ticketmasterille vuonna 2010 ja sen nimi muuttui Ticketmaster Suomeksi vuonna 2016.Hiljattain voimaan tullut EU:n GDPR-tietosuoja-asetus pakottaa yrityksiä tiedottamaan tietomurroista aiempaa avoimemmin.