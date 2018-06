Tietoturva

5 tärkeää asiaa – näistä tiedät, onko Facebook-sivu huijaus

Ikean nimissä tehty väärennetty Facebook-sivu keräsi eilen tuhansia tykkääjiä. Sivulla julkaistu ”lahjakorttiviesti” sai puolestaan tuhansia jakoja.Sivulle oli kopioitu Ikean logot ja yrityksen virallisia kuvia, mikä auttoi antamaan sille virallisen ilmeen. Sivulla ei kuitenkaan ollut mitään tekemistä Ikean kanssa. Sivulla houkuteltiin ihmisiä luovuttamaan luottokorttitietonsa ja astumaan noin 50 euroa kuukaudessa maksavaan tilausansaan.Toisinaan huijaussivun erottaminen aidosta voi olla hyvinkin vaikeaa. Kokosimme asioita, jotka kannattaa tarkistaa Facebook-sivulta, jos et ole täysin varma sen oikeellisuudesta.Jos Facebook-sivun nimen vieressä komeilee V-merkintä, Facebook on tarkistanut sen aitouden. Voit olla varma sen oikeellisuudesta, eikä sinun tarvitse miettiä sen alkuperää tätä enempää.Toisaalta vahvistusmerkin puute ei ole myöskään automaattisesti merkki sivun petollisuudesta. Pienemmät organisaatiot eivät välttämättä saa vahvistusta Facebookilta tai ne eivät ole sitä jostain syystä hakeneet.Paljonko muut Facebook-käyttäjät ovat antaneet sivulle tähtiä ja mitä he ovat kirjoittaneet? Huijaussivujen arvostelut täyttyvät nopeasti varoituksista muille ihmisille.Usein huijaussivut tunnistaa siitä, että niiden viestihistoria on hyvin lyhyt. Huijausviestejä aletaan yleensä tehtailla varsin pian sivun perustamisen jälkeen.Jos viestien sisältö on lähinnä liian hyvän kuuloisia tarjouksia, kyseessä lienee väärennös.Jos et ole varma sivun aitoudesta, käytä Facebookin hakutoimintoa. Naputtele siihen yrityksen nimi. Jos Facebook tarjoaa haun kärjessä jotain muuta sivua kuin millä olit, kyseessä oli todennäköisesti huijaussivu.Jos Facebookissa on samalla nimellä useita sivuja, katso sivun tykkääjämäärä. Suomenkielisten huijaussivujen tykkääjien määrä on yleensä hyvin pieni, se liikkuu yleensä sadoissa tai muutamissa tuhansissa. Isojen brändien sivujen tykkäysmäärät ovat paljon isompia.