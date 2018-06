Tietoturva

”Mitä lentävää v*ua? Minä ostan v*n pelejänne” – kymmenissä laillisesti ostetuissa peleissä vakoiluohjelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005706343.html