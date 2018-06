Tietoturva

Pian saadaan vastaus polttavaan kysymykseen: Miten turvallisia WhatsApp ja kumppanit oikeasti ovat?

Kuinka turvallisia salatut pikaviestimet loppujen lopuksi ovat? The Washington Postin mukaan sovelluksissa on eroja.

https://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005676611.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy