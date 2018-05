Tietoturva

Onko sinulla joku näistä laitteista? Viranomainen: Nollaa asetukset, tarkista päivitykset ja vaihda salasana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Linksys E1200

Linksys E2500

Linksys WRVS4400N

Mikrotik RouterOS Cloud Core Routers: versiot 1016, 1036 ja 1072

Netgear DGN2200

Netgear R6400

Netgear R7000

Netgear R8000

Netgear WNR1000

Netgear WNR2000

Qnap TS251

Qnap TS439 Pro

muut Qnapin verkkotallennuslaitteet, joissa käytetään QTS-ohjelmistoa

TP-Link R600VPN