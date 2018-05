Tietoturva

Hakkerit hyökkäävät Windowsia vastaan – näin tarkistat, onko koneesi turvassa

Microsoft julkaisi tietoturvakorjauksia Windows 10:een. On syytä tarkistaa, että kone on päivitetty, koska järjestelmän aukkoja hyödynnetään jo.

