Älä klikkaa linkkiä: Tänään nähty pankkihuijaus säikäyttää uudella kikalla

POP Pankin nimissä levitetään sähköpostitse huijausta, jossa ihmisiä yritetään naruttaa uudenlaisella koukulla.Sähköpostin otsikko on Sinulla on oma viesti, ja sähköposti on väärennetty tulemaan osoitteesta asiakas.palvelu@poppankki.fi.Itse viestissä vastaanottaja pyritään säikäyttämään sillä, että saapuneen yksityisviestin aihe on Useita kirjautumisia. Tämä viittaa siihen, että verkkopankkitilillä olisi ollut asiattomia vierailijoita.Sähköpostiviestissä olevan linkin kohde on piilotettu pitkän Google-osoitteen taakse. Linkin klikkaaminen johtaa sivulle, jonka yhteys on suojattu, eli nettiosoitteen vieressä on lukon kuva. Tätä ei kuitenkaan saisi pitää riittävänä takuuna sivun aitoudesta. Itse sivun verkko-osoite on jotain ihan muuta kuin POP Pankin.Sivulla kysytään pankkitunnuksia ja yhteystietoja ”sisäänkirjautumista varten”. Jos sivulle syöttää tietoja ja klikkaa lähetysnappia, päätyy pankin aidolle sivulle – ja tiedot menevät kalastelijoille.Verkkopankkien sivuille ei tulisi koskaan mennä sähköpostien linkkejä seuraamalla. Pankit eivät myöskään ota yhteyttä sähköpostilla kysyäkseen henkilökohtaisia tietoja. Lisäksi ennen sisäänkirjautumista kannattaa tarkistaa, että selaimen osoiterivin osoite vastaa oman pankin nimeä.