Tietoturva

Facebook-testit keräävät tietoja sinusta ja kavereistasi – näin estät urkinnan





Testit ovat monen Facebook-käyttäjän suurta hupia. Kuitenkin viattomaltakin vaikuttavat testit, kuten pääkaupunkivisailut, saattavat kerätä käyttäjästään suuren määrän tietoa – tämän itse asiaa edes ymmärtämättä.Moni on herännyt Facebookissa tapahtuvaan tietojenkeruuseen vasta Cambridge Analytica tapauksen myötä. Siinä kävi ilmi, että Facebook-käyttäjiä on profiloitu psykologisesti ja heidän tietojaan myytiin eteenpäin vaalimainonnan kohdistamista varten.Osa tiedonkeruuta oli Facebookissa toteutettu psykologinen testi. Ihmisten antamien vastausten ohella heidän Facebook-tileiltään kerätään tietoa.Harva tietää, että tulee usein antaneeksi tietojaan jo pelkästään testin aloittamalla. Tämä johtuu siitä, että testit toimivat usein Facebook-sovelluksina, eli Facebookin sisällä toimivina ohjelmina, jotka keräävät tietoja käyttäjistään.Facebook-testin tekemistä aloitettaessa eteen hyppää ikkuna, joka on helppo ohittaa klikkauksella. Ikkunassa kuitenkin kerrotaan, mitä kaikkea tietoja testi kerää käyttäjästään.Häijyintä testeissä on se, että ne kaappaavat myös tekijänsä kaverilistan. Toisin sanoen tiedot sinusta saattavat päätyä epämääräiselle testintekijälle, vaikket tekisi testiä itse. Riittää, että Facebook-kaverisi tekee sen.Jos testi edellyttää sisäänkirjautumista Facebookilla, se on Facebook-sovellus. Kannattaa lukea hyvin tarkkaan, mitä tietoja se sinusta kerää.